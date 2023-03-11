لا يعترفون بالحكومات.. من هم شهود يهوه الذين تعرضوا لهجوم مسلح في ألمانيا؟

عضو سابق في جماعة شهود يهوه يقتل ويصيب عددا من أفراد طائفته داخل كنيسة في مدينة هامبورغ الألمانية.. فمن هم "شهود يهوه"؟

تأسست جماعة شهود يهوه عام 1870 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، على يد القس تشارلز راسل، وهي جماعة مسيحية يؤمنون بالإنجيل، ويعتبرون أنفسهم ورثة المسيحية الأولى.

وتتواجد الجماعة في 239 بلدا حول العالم، من بينها السودان وفلسطين، ويبلغ عدد المنتمين إليها ما يقرب من 8.7 مليون شخص، ويتركز معظم أتباعها في الولايات المتحدة.

ويؤمن أتباع الجماعة بوشوك نهاية العالم، ويعمدون إلى التبشير في المنازل، كما أنهم لا يؤدون تحية العلم، ولا يعترفون بالحكومات، ولا الرؤساء، ويرفضون التبرع بالدم، ويمنعون على المنتسبين لها التدخين، بالإضافة إلى أنهم لا يحتفلون بعيد الميلاد، أو عيد الفصح، أو غيرها من الأعياد والعادات التي يعتبرونها ذات أصول وثنية.