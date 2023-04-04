لن تقيد يداه في المحكمة.. كواليس محاكمة ترامب التاريخية

الترقب يسود العالم بانتظارا اللحظة التاريخية التي يمثل فيها ترامب أمام المحكمة ليكون أول رئيس أمريكي يواجه اتهاما جنائيا.

فما هي كواليس "محاكمة القرن"؟

سيتم تعليق جميع المحاكمات قبل وصول ترامب للمحكمة في مانهاتن كإجراء أمني احترازي.

سترافقه العشرات من قوات الشرطة، وقوات حرس المحكمة، وعناصر من الخدمة السرية أثناء رحلة ترامب عبر مدينة نيويورك جنوبا إلى مانهاتن حيث مجمع المحاكم.

ليس من المتوقع أن يتم تقييد يدي الرئيس السابق.

بحسب بي بي سي، سيتم أخذ بصمات أصابع ترامب والتقاط صور لوجهه في أوضاع مختلفة مثل جميع المتهمين في القضايا الجنائية.

وسينتظر بعد ذلك في منطقة احتجاز أو زنزانة حتى مثوله أمام القاضي.

لن يتم بث المحاكمة على الهواء مباشرة وفق شبكة سي أن أن، لكن القائم بأعمال قاضي المحكمة العليا بنيويورك سيسمح لخمس مصورين فقط بالتقاط صور في قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات رسميا.

بعد تقديم ترامب للمحاكمة، من شبه المؤكد أن يتم الإفراج عنه بكفالة، ثم سيعود بعدها إلى فلوريدا ويلقي خطابا في مارالاغو.