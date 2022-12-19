إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه حول تنحيه عن إدارة تويتر

أشعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلا واسعا بعد طرحه لاستطلاع حول تنحيه عن منصبه كرئيس لتويتر.

ماسك فاجأ متابعيه بهذا التساؤل غير المتوقع، وأكد في التغريدة أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع.

أثارت هذه الخطوة ردودا عالمية واسعة، وأظهرت نتائج التصويت الذي سينتهي بعد ساعات أن أغلبية الأصوات تؤيد قرار التنحي.

وعاود ماسك نشر تغريدة جديدة قال فيها "كما يقول المثل احذر مما تتمنى فقد تحصل عليه".

وتعرض ماسك لانتقادات شديدة منذ استحواذه على المنصة بسبب قرارات وصفت بالمتخبطة.. فهل ينهي هذا الاستطلاع مستقبل ماسك في تويتر؟.