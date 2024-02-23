ميدانيا وسياسيا.. تفاصيل عامين من الحرب الروسية الأوكرانية؟

تفاصيل كثيرة فرضت نفسها على عامين من الحرب الروسية الأوكرانية، مفارقات عسكرية وأخرى سياسية وجدت لنفسها مكانا طيلة شهور طويلة، تصدرت فيها مصطلحات كالهجوم المضاد وانقلاب بريغوجين وأخيرا النووي الروسي، قائمة طويلة من ملفات الحرب التي تدخل عامها الثالث، في بانوراما "إرم نيوز" حول عامين من هذه الحرب.. نسلط الضوء على مجريات ما جرى ميدانيا وسياسيا.

خسائر الحرب على الطرفين.. حدث ولا حرج

طيلة سنتين، فإن الصراع الروسي الأوكراني حمل معه أرقاما صادمة رغم صعوبة الوصول لحصيلة دقيقة في ظل التأكيد ونقيضه من الجانبين، لكن التقديرات تقول إن الحرب سجلت ما يُقارب 30 ألف ضحية مدنية في أوكرانيا بين قتيل وجريح، مع قرابة 100 ألف قتيل في جيش أوكرانيا، ومثل هذا العدد من الجرحى..

أما الجيش الروسي فقُتل منه وفق التقديرات الأمريكية 120 ألف جندي، وأصيب نحو 170 آخرون، في حين يلجأ قرابة 6 ملايين أوكراني داخل أوروبا، وأكثر من ثلاثة ملايين فروا من مناطق أوكرانية إلى أخرى كلجوء داخلي، بينما تتطلب إعادة إعمار أوكرانيا ككل قرابة 500 مليار يورو وفق المفوضية الأوروبية.

فشل الهجوم المضاد وتصعيد 2024

شهد عام الحرب الأول أحداثا لم تتوقف وزخما عسكريا روسيا استطاعت من خلاله موسكو السيطرة خلال أشهر على حوالي 60% من مقاطعة دونيتسك، ومعظم مقاطعة لوهانسك، وإقليم خيرسون، وحوالي 70% من مقاطعة زابوريجيا وهي مناطق تمتد شرق وجنوب الجغرافية الأوكرانية، بينما اقتصر الرد الأوكراني على تقبل الصدمة وعد الخسائر في شهور الحرب الأولى، قبل أن يشهد عام 2023 الهجوم المضاد الأوكراني.

أما عام 2023 وبمقارنة بسيطة مع 2022، سنجد بأن وتيرة الحرب فيه كانت أكثر بطئا من السنة الأولى، لاسيما أن ما عُرف بالهجوم المضاد الذي حشدت له أوكرانيا شهورا طويلة لم يحقق مطالبه، ولم تستطع كييف استعادة إلا بعض الكيلومترات من مقاطعتي دونيتسك وزاباروجيا جنوب البلاد، في هجوم مضاد خجول، تماما كما وصفه أولسكي دانيلوف منسق أعمال حكومة الحرب الأوكرانية، حينما قال "رفعنا المعنويات ولم نلب الطموحات".

بينما وفي عام 2024 فيبدو بأن الأمور اختلفت، مع مد عسكري روسي بدأ بالسيطرة على أفدييفكا شرقا وامتد لمناطق أخرى، ويقترن هذا مع تصريحات روسية تؤكد بأن الهدف القادم هو "كييف" ما يُنذر بتصعيد قد يكون أكثر شدة هذه المرة.

خلافات داخلية أوكرانية وانفتاح روسي

سياسياً، فإن التململ أصاب بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها أمريكا فيما يتعلق بالدعم الأوكراني، حتى إن وعد المليون قذيفة التي وعد بها الاتحاد الأوروبي أوكرانيا لم تتسلم منها كييف سوى 300 ألف، كما أن التخبطات ضربت سياسة أوكرانيا الداخلية؛ سرقات وعمليات اختلاس في الجيش وخلافات داخلية بين زيلينسكي ورئيس هيئة الأركان فاليري زالوجني، بينما على المقلب الآخر تخلت روسيا بقيادة بوتين عن سياسة القطب الواحد هذه السنة واتجهت للصين، وفتحت بعد هذا ذراعيها للشرق الأوسط بزيارات بوتين إلى كل من السعودية والإمارات..

كما أن بويتن تخلص من بريغوجين صاحب الانقلاب الذي لم يكتمل في رسالة روسية "الخيانة لاتُغتفر" ، فضلا عن اقتصاد انتعش في العام الأخير رغم عقوبات الغرب، بلغت نسبته 3.6 عن العام الماضي مقارنة بعام 2022.

عامان على ما وصف بأكبر الحروب وأكثرها تأثيرا منذ الحرب العالمية الثالثة، فأي احتمالات قد يحملها عام 2024 في معركة بات وقودها الدعم الغربي لأوكرانيا من أجل استكمال الحرب؟ بينما ينتظر العالم انتخابات أمريكا التي قد يحمل ترمب لو فاز فيها صيغة جديدة لإنهاء صراع زيلينكسي وبوتين، الذي قال قبل فترة: "لدي علاقة شخصية مع دونالد ترمب".