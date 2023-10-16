نائب بريطاني يتهم بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب بغزة

النائب عن حزب المحافظين في بريطانيا والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت يتهم حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة.

بلانت الذي يترأس المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين يعتزم مقاضاة حكومة بلادة أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.. والسبب دعمها وتشجيعها للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما وجه بلانت مذكرة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يحذره فيها من أن المملكة المتحدة في "خطر قانوني" بسبب " الدعم غير المشروط لسياسة حكومة إسرائيل.

وقال بلانت إنه تحقق من وجود أدلة موثقة ومصورة على أرض الواقع تفضح ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين في غزة وترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وفي رسالته إلى سوناك قال بلانت إن المملكة المتحدة يمكن أن تتخذ المزيد من الإجراءات القانونية من خلال إصدار بيان عام يدين الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، كما حث بلانت، رئيس الوزراء أن يطالب كل مسؤول حكومي شجع على ارتكاب جرائم الحرب في غزة بإلغاء تصريحاته علنًا.

وبلانت هو ثاني نائب بارز من حزب المحافظين يدق ناقوس الخطر بشأن هذه القضية بعد أن قالت أليسيا كيرنز الرئيسة الحالية للجنة الشؤون الخارجية إن المملكة المتحدة يجب أن تكون "صارمة مع أصدقائنا.