لماذا فشلت واشنطن في اختراق بكين بعد سقوط "شبكة العملاء"؟

الولايات المتحدة أصبحت عمياء في بكين، هذا ما خلص إليه تحقيق استقصائي أمريكي حول القدرة المخابراتية الأمريكية في الصين، كاشفا عن أسرار وكواليس غير مسبوقة، بشأن اصطياد شبكة عملاء كانت تعمل لصالح المخابرات المركزية، كانت تشمل مسؤولين صينيين على مستوى رفيع. وهو ما لم تعترف به واشنطن على الإطلاق، رغم وقوع ذلك قبل عقد من الزمان.

التحقيق الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أقر بأن الإدارة الأمريكية، أضحت بعيدة عن فهم المداولات السرية بين الزعيم الصيني شي جين بينغ ودائرته الداخلية حول القضايا الأمنية الرئيسة مثل تايوان وموضوعات أخرى، موردا اعترافا لمسؤول استخباراتي أمريكي كبير سابق أن بلاده لم يعد لديها رؤية حقيقية لخطط ونوايا القيادة في الصين على الإطلاق.

ورغم أن الصين تعد المحور الأساسي والأهم للمخابرات الأمريكية، فإن عدة عوامل أثرت على قدراتها، ومن أبرزها، اضطرار الولايات المتحدة، إلى إعادة ضبط بوصلتها المخابراتية، بعد مفاجأة حماس، بهجوم على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر، كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، أما العامل الثاني، فيتمثل في أن الاختراق المخابراتي للصين أصبح أكثر تعقيدا؛ نظرا لاعتماد بكين أنظمة رقابية غير مسبوقة، خصوصا مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير فإن أقصى ما قد تصل إليه الولايات المتحدة حاليا، هو استخدام أقمار التجسس الصناعية لرصد عمليات الانتشار العسكري الصيني، إضافة إلى التطفل الإلكتروني، واعتراض بعض رسائل البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية، لكن ذلك لا يصل إلى المستويات العليا، وذلك رغم التركيز الشديد من المخابرات الأمريكية على الصين، ومضاعفة موارد الميزانية المخصصة لذلك على مدى السنوات الثلاث الماضية، بل وإنشاء مركز مهمة الصين باعتباره مركز المهام القطري الوحيد لوكالة المخابرات المركزية، بعد دمج مركز مهمة إيران.

ويعترف مسؤولون مخابراتيون أمريكيون، أن التوصل لخطط الزعيم شي، أصبح يقتصر على الاستدلال وتحليل التصريحات العامة المتكررة. في الوقت الذي اختفى ما كان يسمى "موجز الصين المخيف"، والذي كان يرصد على مدار الساعة التغول الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي الصيني، مستفيدا من الفساد الذي كان مستشريا هناك قبل أعوام؛ ما يعني ببساطة أن اختراق المخابرات الأمريكية للصين أصبح هدفا شبه مستحيل.