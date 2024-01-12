إسرائيل في قفص الاتهام.. لماذا توجهت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية؟

"بصفتنا تجرعنا يوما مرارة العنصرية التي ترعاها الدولة"، بهذه العبارة يفسر رئيس جنوب إفريقيا، سبب وقوف بلاده اليوم أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائم إبادة جماعية بحق السكان في غزة.

تاريخيًا عانت الدولة الإفريقية من نظام الفصل العنصري المعروف بالأبارتايد، الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا 45 عامًا بدءا من عام 1948.

وبموجب هذا النظام ضمنت الأقلية ذات الأصول الأوروبية هيمنتها الاقتصادية والسياسية، في مقابل مقاومة من خلال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بزعامة نيلسون مانديلا.

وكان هذا النظام بمثابة بداية العداء بين السكان الأصليين لجنوب إفريقيا وإسرائيل بعد أن أظهرت الأخيرة دعما كبيرا لنظاام الأبارتايد، بينما كانت الحركات الفلسطينية خاصة منظمة التحرير تظهر تعاطفا ودعما لمانديلا في نضاله ضد العنف والعنصرية.

وتقف اليوم جنوب إفريقيا في موقف المدافع عن حقوق الإنسان، أمام محكمة العدل الدولية التي تعد الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ورغم أن قراراتها قطعية غير قابلة للاستئناف، إلا أن المعضلة تكمن بعدم امتلاكها سلطة للتنفيذ.. وهو أمر قد يدفع كيب تاون للذهاب إلى مجلس الأمن رغم أن أي قرار يدين إسرائيل سيواجه الفيتو الأمريكي.

على الجهة المقابلة، تجد إسرائيل المتهمة بتجاهل القانون الدولي، نفسها ملزمة بالمثول أمام المحكمة لأسباب يرجعها محللون إلى توقيع الدولة العبرية على اتفاقية الإبادة الجماعية، ولمحاولة الحفاظ على ما تبقى من الدعم الدولي المتناقص جراء الحرب على غزة.

كما أن المتابعة الكبيرة التي تحظى بها جلسات المحكمة الدولية، قد تجد إسرائيل منها فرصة لتبرير حربها على غزة المرتكزة على قاعدة الدفاع عن النفس ضد تنظيمات تقول إنها إرهابية، وتؤكد التزامها بالقانون الدولي ردا على الاتهامات بحسب المحللين.

وبرغم ذلك، يؤكد المحللون أن جلسات المحكمة ستشكل ضغطا على تل أبيب وحليفتها واشنطن، باعتبار أن المؤسسة تحظى بمصداقية، فضلا عن تقديم الشكوى من دولة محايدة