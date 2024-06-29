"مفرمة اللحم" في دونيتسك.. 5 مدن أوكرانية بمرمى الهجوم الروسي الكاسح (فيديو إرم)

بدأت القوات الروسية تكثف هجومها الكاسح في مقاطعة دونيتسك، حيث تدور معارك قوية قرب عدد من المدن الأوكرانية، أبرزها في سيفرسك و تشاسيف يار غرب باخموت، و غرب أفديفكا وفي مدينة غراسنوغورفكا غرب دونيتسك، إضافة إلى كوستاتنفكا جنوب غرب دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة روزدلفكا بالكامل وهي بلدة مهمة في طريق تقدم القوات الروسية من المحور الجنوبي تجاه سيفرسك.

وتحاول القوات الروسية السيطرة على بلدتي فرخوكامنسكا شرق سيفرسك و فايمكا جنوب شرق سيفرك وهناك عمليات قصف روسي مكثفة لهذه البلدات.

وقد تشهد الأيام المقبلة عمليات اقتحام روسية لتلك البلدات من أجل الاقتراب من سيفرسك والتي ستكون ساحة معركة فاصلة تحدد مصير شمال مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.