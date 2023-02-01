الكشف عن فضيحة صادمة في إصلاح الغواصة النووية البريطانية HMS Vanguard

وكأنهم يصلحون مقعدا خشبيا في غرفة نومهم، وليس هنا على متن هذه الغواصة النووية البريطانية، حيث حاول عمال تثبيت قطع كُسرت، في غرفة المفاعل النووي بالغراء. وهو سلوك وصفه خبراء عسكريون بريطانيون بالعار. لما قد يسببه من مخاطر كارثية.

تمثلت الكارثة تحديدا، في اكتشاف سبعة مسامير ملولبة على الأقل، على أنابيب منع الانصهار النووي. ملصوقة بالغراء بعد تعرضها للكسر. في الغواصة HMS Vanguard، وهي واحدة من أربع غواصات نووية من طراز Trident في المملكة المتحدة، وتبلغ حمولتها حمولتها 16 ألف طن.

قادة البحرية ووزير الدفاع بن والاس أمروا بفتح تحقيق عاجل، بعد اكتشاف المشكلة، أثناء فحص روتيني، وذلك بالنظر إلى أن ميزانية الصيانة تجاوزت الـ300 مليون جنيه إسترليني. ورغم ذلك تم انتهاك معايير السلامة النووية بشكل فاضح، وفق صحيفة ذا صن.