بعمق 50 متراً ويتّسع للسيارات.. تفاصيل اكتشاف إسرائيل "أكبر" أنفاق حماس في غزة

بعمق 50 متراً ويمتدّ إلى 4 كيلومترات، وتبعد أقرب فتحةٍ له 400 مترٍ عن معبر إيرز.. الذي يفصل شمال قطاع غزة عن إسرائيل..

الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف ما وصفه بـ "أكبر أنفاق حماس في غزة" منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فالنفق يشكل شبكةً ضخمة تحت الأرض، يصل عمقها إلى 50 متراً في بعض الأماكن، وتتسع لاستيعاب المركبات.

زاعمةً أن أعمال حفره كلفت ملايين الدولارات، واستمرت لسنوات تحت إشراف محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار.

كما وصفته فرانس برس بأنه مزود بخط أنابيب وبالتيار الكهربائي والتهوية والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وسكك حديدية على أرضيته الترابية، بينما جدرانه من الخرسانة المسلحة، وتم تعزيز منفذه بأسطوانة معدنية سماكتها حوالي سنتيمتر ونصف.

فيما أظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي وزير الدفاع يوآف غالانت وهو يتفقد النفق برفقة عدد من القادة الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنه عُثر على العديد من الوسائل القتالية داخل النفق، وانطلقت منه عمليات هجومية استهدفت القوات الإسرائيلية أثناء القتال في غزة، وتمَّ رصد مسلحين داخله قبل عدة أيام".