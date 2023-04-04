مسلمو نيجيريا يحيون العادات الرمضانية

تتعدد مظاهر شهر رمضان المبارك في جمهورية نيجيريا، غرب أفريقيا، وتختلف حسب المناطق النيجيرية المختلفة (شمال، جنوب. شرق).

تتمتع كل منطقة نيجيرية بعادات خاصة، لكن القاسم المشترك بينها هو الإفطار والمجالس والدروس الرمضانية في قصور الأمراء والسلاطين، وفقًا للدكتور الخضر عبد الباقي محمد، مدير المركز النيجيري للبحوث العربية في نيجيريا.

ويضيف لـ"إرم نيوز": "في شهر رمضان تتسابق الجمعيات الدينية على تنظيم اللقاءات المعرفية، وخاصة مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تتنوع هذه الدروس واللقاءات العلمية المخلتفة في كافة الفترات على مدار اليوم".

ويوضح أن "مسلمي نيجيريا يحتفلون كذلك بليلة القدر عبر العديد من الجمعيات والهيئات والمنظمات الدينية، ناهيك عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك".