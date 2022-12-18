تتخطى الـ400 مليون دولار.. جوائز بطولة كأس العالم 2022 قطر

تقدر القيمة المالية لجوائز كأس العالم قطر 2022 بأكثر من 440 مليون دولار أمريكي وهي الأكبر على الإطلاق بين جوائز المونديال السابقة، وستوزع على النحو الآتي:

سيحصل بطل المونديال على 42 مليون دولار.

أما الوصيف فيحصل على 30 مليون دولار.

وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على 27 مليون دولار.

أما نصيب صاحب المركز الرابع فسيكون 25 مليون دولار.

وستحصل المنتخبات من المركز الخامس إلى الثامن على 17 مليون دولار لكل منتخب.

بينما يحصل كل منتخب من أصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر على 13 مليون دولار لكل منتخب.

وستنال بقية المنتخبات من المركز السابع عشر إلى الثالث والعشرين مبلغ 9 ملايين دولار لكل فريق.