ساعدته في فروضه المدرسية طفلا.. وهكذا كافأها عندما كبرا

عاشت مع إعاقتها 29 عاماً صارعت خلالها الشلل الدماغي، ومرارة الحياة المرافقة له نفسياً وجسدياً واجتماعياً

لكن "التنمّر" كان الأصعب والأخطر بينها، والذي اضطرت لمواجهته طالبةً على مقاعد الدراسة..

وبينما اجتمع زملاؤها على ذلك الأذى، تفرّد بينهم واحدٌ ودافع عنها واضعاً حداً نهائياً لمضايقاتهم..

تحكي الفتاة لموقع "Reddit " كيف كان موقفه شرارةً لعلاقةٍ تكافلية أوقفت التنمر، ودفعتها لمساعدته بواجباته المدرسية كل يوم على مدى 3 سنوات..

والنتيجة أن درجات الصبي ارتفعت، بينما كانت الفتاة ممتنةً لوجوده الذي منحها السلام في المدرسة.

تخرّج الاثنان ولم يلتقيا أو يتحدّثا مرة أخرى، إلى أن فوجئت الفتاة بعد كل تلك السنوات برسالةٍ وصلتها على إنستغرام، وكانت دهشتها لا توصف عندما علمت أنه نفس الصبي..

قال إنه يتذكرها دائمًا لأنها ساعدته في الوصول إلى ما هو عليه الآن، ويريد أن يرد الجميل لها، لأنه يعلم مدى صعوبة أن تكون معاقًا..

إلا أنها رفضت عرضه، لتتلقى مكالمة غير متوقعة من مركز طبي باهظ الثمن يبلغها أن شخصًا ما دفع تكاليف علاجها لثلاث سنوات.

مستخدمو الموقع شجعوا الفتاة على قبول عرض الرجل بقول أحدهم: "إنه لا يمنحك منزلاً وسيارة، بل يمنحك الحرية.. وقال آخر: "ربما لم يعنِ الأمر شيئًا بالنسبة لك، لكنه كان عظيماً بالنسبة له" مؤكدين بأنها "لفتة لطيفة يجب أن تأخذها وتكون شاكرةً لها".