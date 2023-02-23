"البيع بالحبة".. قيود على بيع الفاكهة والخضراوات في بريطانيا

رفوف شبه فارغة، ونقص حاد في بعض المنتجات، ينذران -على مايبدو- بأزمة غذائية تلوح بوادرها في الأفق وسط حالة من القلق في بريطانيا.

هنا يجد المتسوقون أنفسهم أمام خيارات محدودة، وقيود مفروضة من متاجر كبرى وضعت حصصًا محددة لكل مستهلك لاقتناء الخضراوات لا تتجاوز بأفضل حالاتها أكثر من 3 حبات لكل صنف، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وكانت الظروف الجوية الصعبة في شمال أفريقيا، وجنوب أوروبا، قد أدت إلى إتلاف المحاصيل التي تغذي المملكة المتحدة، خلال الشتاء، وفاقم ارتفاع أسعار الطاقة الأزمة في وقت تراجع فيه إنتاج الخضراوات محليًا إلى أدنى مستوى له منذ نحو 40 عامًا.