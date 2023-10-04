سابقة تاريخية.. كيف أطاح الديمقراطيون برئيس مجلس النواب الأمريكي؟

في سابقة لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل، مجلس النواب الأمريكي يُقيل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي الذي لم يُتمّ عامه الأول في هذا المنصب الذي شهد مفاوضات شاقة ومضنية حتى اعتلاه، وتعيّن عليه تقديم تنازلات كبيرة لزملاء له من الحزب الجمهوري.. فكانوا سببًا جوهريًا في تنحيته.

واللافت أن هذا المنصب أصبح شاغرًا لأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 234 عامًا.

يقول مراقبون إن هذه الإقالة التي تعكس جانبًا من الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تعكس أيضًا مدى توسّع الفجوة داخل الحزب الجمهوري الذي يشهد انقسامات حادة وأزمات كان آخرها محاكمة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

جاء سحب الثقة بطلب من مات غايتس نائب موالٍ لترامب الذي كان مع مؤيديه ممن يوصفون بالمتشددين داخل الحزب، يعترضون على ما أبداه "مكارثي" من تعاون مع الديمقراطيين في تمرير اتفاق بشأن الموازنة العامة للبلاد لتجنب إغلاق حكومي.

الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، في الساعات الأخيرة، قبل انتهاء الموازنة الراهنة، جنب البلاد إغلاقًا حكوميًا، وجاء بعد إقراره في الكونغرس بمجلسيه، خاصة مجلس النواب، وكان متوقعًا أن يواجه "مكارثي" أزمة داخل حزبه إثر تعاونه في تمرير القانون.

كما فاز "مكارثي" بـ 216 صوتًا داخل المجلس، بعد تحولٍ في أصوات الجمهوريين قاده ترامب، فقد خسر رئاسة المجلس بـ 216 صوتًا، بطلب من مؤيدي ترامب، ولم يقم الديمقراطيون بمحاولة إنقاذ الرجل الذي دعا، في وقت سابق، إلى بدء إجراءات لعزل الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

يبدو الحزب الجمهوري، منذ سنوات، في مواجهة تحديات جدية، وهذا ما قد يؤثر سلبًا على مستقبل الحزب ومكانته في السياسة الأمريكية