من هو دان شابيرو المرشح ليكون أول مسؤول أمريكي عن اتفاقيات إبراهيم للسلام؟

السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل.. والمنسق الخاص مع تل أبيب بشأن الملف الإيراني.. ويدرس حاليا استحداث منصب جديد له في وزارة الخارجية الأمريكية.. فمن هو؟

دان شابيرو الذي يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعيينه مسؤولًا عن "اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية أو ما يعرف اتفاقات أبراهام.

موقع "واللا" العبري، أوضح أن هذا المنصب لم يكن موجودًا في الخارجية الأمريكية واستحداثه يأتي بمثابة بيان التزام من جانب إدارة بايدن، فيما يتعلق بتعزيز اتفاقيات السلام بين العرب وإسرائيل، حتى انتهاء ولايتها.

شابيرو شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لمدة ست سنوات كما عمل مستشارا للمبعوث الأمريكي لإيران، وفي عام 2021 عين منسقا خاصا مع إسرائيل بشأن الملف الإيراني، وعمل كباحث في معهد أبحاث "المجلس الأطلسي" في واشنطن.