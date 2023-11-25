قصة تفضح ازدواجية الإعلام الفرنسي

تهديد بالطرد، استدعاءات وعقاب وتوبيخ لصحفي اسمو محمد قاسي أما عن التهمة فهي سؤال طرحه على ناطق باسم الجيش الإسرائيلي وما كان يلائم مزاج البعض

فرنسا وازدواجية المعايير ترحب بكم..

القصة بلشت لما كان الصحفي الفرنسي محمد قاسي مستضيف "أوليفييه رافوفيتش" ببرنامج اسمو 64 دقيقة على قناة تي في سانك موند وخلال الحديث سأله محمد: هل دخول الجيش لمستشفى الشفاء بينسجم مع القانون الدولي وحقوق الانسان وهيك رد الضيف:

انزعج وفاتت الاجابات ببعضها وصار يرد عالسؤال بسؤال ثاني لاخر شي سألو الصحفي: " أي أنتم تتصرفون مثل حماس؟ هذا ما تقوله لنا هذا المساء؟".

وبعد هالرد انقسمت فرنسا قسمين الأول بيحكي انو المذيع ما غلط وكان عم يأدي عملو بأمانة والقسم الثاني الي بيفصل حرية التعبير عقياس قناعاتو ما خلى تهمة إلا ووجها للمذيع الي رجعت القناة الفرنسية واتهمتو بالإخلال بضوابط العمل الصحفي بس النقابة الوطنية للصحافيين بفرنسا أصدرت بيان أكدت فيه أن محمد ما طلع عن نطاق أخلاقيات المهنة.

اليوم المذيع الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية محمد قاسي وجد نفسه في مرمى نيران اليمين المتطرف، مهدد بالطرد من مؤسسته الإعلامية وتشويه سمعته ويمكن تعريض حياته للخطر وهذا كله تحت تأثير وضغط اليمين المتطرف بفرنسا الذي لا يفوت فرصة إلا وبيحارب المهاجرين والمسلمين والعرب وقضاياهم بما في ذلك قضية فلسطين.