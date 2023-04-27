معلومات لأول مرة عن "مشهور الحرم" الذي حير الكثيرين

بعدما أسر هذا الرجل المسن القلوب بهيئته وطريقة سيره في رحاب المسجد النبوي والمدينة المنورة، ها هو يكشف عن نفسه معلومات جديدة.

الرجل الذي لم يكن يعلم أنه بات مشهورًا، فهو لا يملك حتى هاتفًا، يدعى عبدالقادر بخش، وهو راعٍ باكستاني، ينتمي إلى بلدة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد

"بخش" البالغ من العمر 82 عامًا، لا يمتلك منزلا، ويعيش داخل كوخه المتواضع الخالي من الجدران، ويقول بحسب موقع "عرب نيوز" الباكستاني إنه ظل يجمع الأموال على مدار 15 عامًا من أجل حلم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

والآن بعد عودته إلى كوخه، يأمل في يوم من الأيام، في توفير الأموال لأداء فريضة الحج، واصفًا إياها بـ"أعظم أمانيه".