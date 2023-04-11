مقاضاة الفنان العراقي أحمد وحيد بسبب شاربه

بسبب شارب متدلي الطرفين ، وشخصية شبهها البعض بالشخصية الشهيرة للقاضي العراقي الراحل محمد عريبي، الممثل العراقي أحمد وحيد أمام القضاء .

استخدام الشوارب في المشهد ليس دليلا على التقليد ، هكذا وضح الممثل العراقي أحمد وحيد عبر صفحته على فيسبوك ما جرى ، بعد أن رفع محام دعوى ضده بتهمة الإساءة والسخرية من القاضي العراقي محمد عريبي ، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، من خلال تقمص شخصيته ضمن مسلسل قط أحمر الذي يعرض على قناة عراقية .

تضمنت الدعوى اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من الممثل وحيد ومالك القناة التي تبث المسلسل ومديرها المفوض ، كما طالبت بإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسل .