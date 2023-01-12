تونسي يحول النفايات الزجاجية إلى تحف فنية

من أكوام النفايات إلى ورشة للفن والإبداع تنتقل "النفايات الزجاجية" من قارعة الإهمال والتلوث، إلى تحف للزينة والاستعمالات المنزلية المختلفة، بفضل ما استنبطه المواطن التونسي أحمد قضريب من أفكار حوّلها إلى مشروع يحلم أن يطوّره ليبلغ العالمية.

ويقول أحمد قضريب، البالغ من العمر 43 سنة، إنّ الفكرة انطلقت من رحلات الصيد التي كان يقوم بها وخلالها كان يلاحظ انتشار القوارير الزجاجية على الشواطئ بشكل مكثّف، ومن ثمة فكّر في جمعها، وكان يحمل معه أكياسا لهذا الغرض، وعندما تجمعت لديه ألفا قارورة قرر تثمينها انطلاقا من خبرته الممتدة على نحو عشرين سنة من العمل في المجال الصناعي.