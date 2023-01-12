تونسي يحول النفايات الزجاجية إلى تحف فنية
من أكوام النفايات إلى ورشة للفن والإبداع تنتقل "النفايات الزجاجية" من قارعة الإهمال والتلوث، إلى تحف للزينة والاستعمالات المنزلية المختلفة، بفضل ما استنبطه المواطن التونسي أحمد قضريب من أفكار حوّلها إلى مشروع يحلم أن يطوّره ليبلغ العالمية.
ويقول أحمد قضريب، البالغ من العمر 43 سنة، إنّ الفكرة انطلقت من رحلات الصيد التي كان يقوم بها وخلالها كان يلاحظ انتشار القوارير الزجاجية على الشواطئ بشكل مكثّف، ومن ثمة فكّر في جمعها، وكان يحمل معه أكياسا لهذا الغرض، وعندما تجمعت لديه ألفا قارورة قرر تثمينها انطلاقا من خبرته الممتدة على نحو عشرين سنة من العمل في المجال الصناعي.
ويوضح قضريب في حديث لـ "إرم نيوز"، أنه ابتكر طريقة قصّ للقوارير فريدة من نوعها من أجل إعادة تشكيل هذه القوارير واستخدامها لإعداد منتجات فنية مختلفة بلغت 70 نوعا وفق تأكيده، واستعمل فيها حتى الآن 6 آلاف قارورة بلورية.
ومن بين المنتجات التي يتم استغلالها انطلاقا من هذه القوارير، صنع كؤوس وأبواب بلورية ذات منحى عتيق وفريد يمكن استعمالها كديكور، أو فوانيس كهربائية، إضافة إلى منتجات تتماشى مع الاحتفال برأس السنة الميلادية أو "عيد الحب" وغيرها...
ويتم تزيين القوارير بطريقة فنية جميلة تجعل منها مادة جاذبة يمكن استخدامها كهدايا أو تحف فنية لتزيين بيوت الاستقبال.
ويتابع أحمد "الرؤية كانت واضحة منذ البداية وكنت أحاول أن أتقدم في هذا المشروع رغم الصعوبات والمشاكل، وقد أدركت اليوم المرحلة النهائية وهي مرحلة التسويق داخل تونس وخارجها".
ويبعث أحمد قضريب برسائل إيجابية ذات أبعاد متعددة من خلال مبادرته، مشيرا إلى أن "كل إنسان قادر على تطوير نفسه" وأنه استنبط تصميمات فريدة من نوعها للتصرف في القوارير الزجاجية التي جمعها، واتخذ من غرفة الاستقبال بمنزله ورشة للعمل وحاول استشارة الزبائن والتعرّف على أذواقهم وميولاتهم ووجد كل التشجيع من الناس مع ما يبدعه من أشكال وتُحف.
واعتبر أنّ مثل هذه المشاريع نموذجية على المستوى العالمي لكن الدولة تتعاطى معها بسلبية ومع ذلك فإنه لم يلجأ إلى الاحتجاج أو التذمّر بل فضّل "المحاربة بالفن الذي يقوم به" وفق تعبيره.
وأشار أحمد إلى أنّه من خلال مشروعه أراد أن يبلغ التونسيين، لا سيما الشباب، كيف يمكن من خلال أفكار مدروسة وقابلة للتطبيق، تأسيس شركة، وأكد أنه يأمل أن تبلغ هذه الشركة مستوى عالميا.
ويقول بكل ثقة "طموحاتي هي أن نصل إلى مستوى من الوعي في المجال البيئي ونمتنع عن إلقاء الفضلات لا سيما في الشواطئ، وما حزّ في نفسي أنني أجد كميات من القوارير ملقاة في المكان ذاته بعد تنظيفه" مشيرا إلى أنه يمارس اليوم مبدأ الاقتصاد التضامني وهو يتجه نحو العالمية، وفق تأكيده.