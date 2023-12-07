شجرة الحياة.. رمزٌ للاستدامة البيئية بطريقة معاصرة

يا محلا براد القيظ.. يحلا بظلة الغافة.. يا خوي الشتا مغثه.. يبغي لبس ولحافة

هكذا تغنى التراث الإماراتي بشجرة الغاف

الغافة.. الملجأ الوجداني والمكاني انتقل إلى هنا ..

شجرة الحياة وكما هي الغافة رمز للاستدامة البيئية بطريقة معاصرة

خليط بين الفن والتكنولوجيا تربعت وسط مبنى مركز الطاقة بالمنطقة الخضراء في "كوب 28"

لتختصر أهداف المؤتمر الرئيسة بخلق الوعي المجتمعي حول قضية التغير المناخي عبر المشاركة الحسية التفاعلية، التي تنطوي على تقديم تعهّد بيئي ومناخي يؤديه الزائر، بشهادة الغافة الرقمية وتوثيق روبوت الذكاء الاصطناعي المتمركز على جذعها.

أما التعهدات.. فتتنوع بين الصحية والمالية وتلك المتعلقة بالتعامل مع الحاجات اليومية كالطعام والمياه والطاقة والأرض والمحيطات.

ومهما يكن نوع التعهّد فالأهم هو قدرته على التأثير والمساهمة في تعزيز حس المسؤولية المجتمعية تجاه الانهيار التدريجي للمناخ العالمي، عبر الالتزام المرتبط بالتعهّد.

والتأكيد من خلال تصميم شجرة الحياة على أهمية الذكاء الاصطناعي وإمكانية توظيفه بطرق مبتكرة وخلّاقة للوصول إلى تحول الطاقة وتخفيف الانبعاثات.

تعهدات كثيرة يطلقها أصحاب القرار، ولكن هذه الشجرة مدت لنا يدها طالبة من كل من لامسها تعهدا بسيطا يمنحه صداقتها باسم الطبيعة.. مدى الحياة.