الخسائر بالمليارات.. طائرات "بوينغ" تحلق في سماء الشك

بعدما باتت حوادثها صداعا يؤرق المسافرين والطيارين والشركات العالمية ، بل وحتى مطارات العالم ، بوينغ 737 ماكس ، حوادث بالجملة ومنها ما كان قاتلا ، منذ دخولها السوق عام 2017 أي قبل 7 سنوات .

انفجار الجزء الخلفي الأيسر لطائرة من الطراز نفسه تتبع خطوط ألاسكا ، وعلى متنها 171 راكبا ، حيث انفصل باب الطوارئ وأجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ، لتعود إلى ولاية أوريغون الأمريكية ، دون وقوع إصابات وبعد عشر دقائق من إقلاعها ، هذا ربما كان الحادث الذي مثل شعرة الفصل في اتخاذ قرار تعليق رحلات هذا النوع من الطائرات في شركات الطيران العالمية بأوروبا وأميركا ، لكن تاريخ بوينغ القصير وقتا والكثيف أحداثا يجعلها تحلق في مجال الشك .

مشاكل تصنيعية من جهة ، وأحيانا أخرى يكمن الخلل في النظام الالكتروني ، ففي الحادثة الأخيرة ، خلُص فحص أولي أجرته شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" لمخارج الطوارئ عن عدد من البراغي غير المشدودة جيدا ، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت "بوينغ" تعليماتها لجميع زبائنها بفحص طائراتها من طراز "737 ماكس"، للبحث عن مسمار مفكوك محتمل فيها ، بسبب خلل من المصدر .

في مارس/ آذار 2019 ، أعلنت سلطات الطيران وشركات القطاع في معظم أنحاء العالم، إلزام طائرات "بوينغ 737 ماكس" بالبقاء على الأرض بعد حادثي تحطم لذلك النوع الأولى كانت " بعد دقائق من الإقلاع من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي ، وعلى متنها 149 راكبا قضوا جميعا ، بينما تحطمت في البحر قرب إندونيسيا طائرة تابعة لشركة ليون إير من الطراز نفسه ، وعلى متنها قرابة 190 شخصا لم ينج أي منهم ، وفي التفاصيل كشفت خبايا الحادث الأخير عن نظام آلي مصمم لمنع الطائرة من التوقف أدى إلى إنزال مقدمتها ، الأمر الذي فشلت جهود الطيارين بتصحيحه ، ما يعني فشلا جديدا لكن هذه المرة بنظام الطائرة الالكتروني .

حوادث متكررة أمرت على إثرها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بالإيقاف المؤقت لفحص 171 طائرة من هذا الطراز كنماذج فقط ، أما عن الخسائر فهي بالمليارات ، وأرقامها تؤكد أن القيمة السوقية للشركة انخفضت خلال أيام فقط بما مقداره 134 مليار دولار ، بينما تكمن الانتكاسة الكبرى بتشويه سمعة اسم عمره أكثر من قرن من الزمن ، والتي روجت له الشركة الأم بجملتها الشهيرة على مدار عقود ، if its not boing .. im not going