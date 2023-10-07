اقتـحام للمستوطنات وأسرٌ للجنود.. تفاصيل عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية

دخلوا برًا وبحرًا وجوًا، كتائب القسام الفلسطينية وفي عملية عسكرية مباغتة ، تطلق العنان لـ5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل مقتحمة مستوطنات في غلاف غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، فيما قالت عنها صحف إسرائيلية: "ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل".

أسرٌ بالجملة لجنود إسرائيليين، وسيطرة على مدرعات وأسلحة إسرائيلية تجوّل بها فلسطينيون داخل غزة، بينما رصدت مقاطع فيديو عمليات إخلاء إسرائيلية لقواعد جوية يقترب منها عناصر القسام في غلاف غزة خوفًا من سيطرة الفصائل الفلسطينية على الطائرات الحربية، بينما رصدت مقاطع أخرى حالة هلع وهروب جماعي من مطار بن غوريون.

الإذاعات الإسرائيلية أكدت أن أعداد القتلى والجرحى الإسرائيليين كبيرة، وأن الفصائل الفلسطينية وصلت إلى مناطق وبلدات تجاوزت غلاف غزة، فيما قصف الجيش الإسرائيلي مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي القطاع وسط ترقب لاجتماع للكابينت، ظهر اليوم، بعد إطلاق إسرائيل لعملية "السيف الحديدي" وإعلانها قبل هذا حالة الحرب لأول مرة منذ العام 1973 .