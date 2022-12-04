المرض الذي أنهى حياة مفيد فوزي

رحل الإعلامي المصري الشهير مفيد فوزي عن 89 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى فوزي من وعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية.

يعد فوزي واحدا من أهم الإعلاميين في الوطن العربي وقدم العديد من البرامج المتنوعة في مجالات السياسة والفن والأدب.

واشتهر الراحل ببرامجه الحوارية الجريئة وأسلوبه الخاص في إجراء المقابلات وكان أول حوار تلفزيوني يجريه مع الأديب الراحل نجيب محفوظ.

وشارك الراحل في فيلمين سينمائيين ظهر خلالهما باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وسادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نعوه بكلمات مؤثرة.