وجوه شابة قد تفاجئ الجميع في المونديال

في مونديال العجائب، قد تكون الفرصة مواتية للنجوم الشباب للظهور أكثر على الساحة، والصعود إلى قائمة المجد من باب البطولة الأعرق.

تعالوا معنا لنتعرف سريعا على أبرز وجوه المونديال الشابة التي لم تتجاوز العشرين:

5 . يونس موسى " 19 عاما" / أمريكا / وسط

نجم خط الوسط في فالنسيا الإسباني.. الشاب البالغ من العمر 19 عاما.. وجه له مدرب المنتخب الإنجليزي ساوثجيت نداء رسميا.. لكن مواطن مدينة نيويورك صاحب الأصول الغانية اختار المنتخب الأمريكي.

لاعب الوسط وصاحب الـ 19 عاما، يتمتع بالقوة وسرعة الركض، وقيل إن نادي برشلونة مهتم به، كما يمكن أن يمثل أربعة منتخبات؛ لأنه متعدد الجنسيات، هي أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وغانا.

4 . جود بيلنجهام "18 عاما " إنجلترا / مهاجم

تم تشبيه بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني الذي يلفت الأنظار مؤخرا، باثنين من أعظم لاعبي خط الوسط، وهما باتريك فييرا وستيفن جيرارد، يقول عنه مدرب إنجلترا "ساوثغيت" إنه يمكنه اللعب كرقم 6 أو 8 أو 10، وهو مطلوب في أندية كبرى، وهو على خطى مبابي وهالاند، بات ثالث لاعب شاب يسجل في أربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

3 . جمال موسيالا "19 عاما" ألمانيا / لاعب وسط

شبهه قائد منتخب ألمانيا في مونديال الـ90 لوثر ماتيوس، بليونيل ميسي، ويعد أكثر المواهب التي تدعو للتفاؤل في ألمانيا، هو أصغر لاعب مثّل البايرن في مباراة رسمية بعمر 17 عاما و6 أشهر، شخصية قوية وصاحب قرار، ويتوقع كثر بأن يكون حجرا أساسيا في تشكيل المدرب الألماني هانز فليك.

2 . جافي " 17 عاما " إسبانيا / لاعب وسط

لا بد وأنك لاحظت قتالية هذا الشاب مع برشلونة، وكيف اكتسب الثقة في فترة قصيرة ، جافي هو أصغر لاعب في تاريخ إسبانيا يلعب للمنتخب بعمر 17 عاما و62 يوما، كما أنه سجل هدفه الأول كأصغر شاب يفعلها مع إسبانيا.

1 . إدواردو كامافينجا " 19 عاما " فرنسا / لاعب وسط

واحد من ألمع الوجوه الشابة، الدبابة الجديدة في ريال مدريد والمنتخب الفرنسي بعمر 19 عاما فقط، يدخل المونديال متسلحا بأن منتخبه بطل النسخة السابقة، ويتوقع كثر أن يكون ورقة ديشامب الرابحة في المونديال.