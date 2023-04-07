رسميا.. دونالد ترامب ضمن "لائحة المجرمين" في أمريكا

جنبا إلى جنب مع القتلة والمجرمين أصبح دونالد ترامب مسجلا رسميا ضمن قاعدة بيانات السجل الجنائي "سيئة السمعة" في نيويورك.

ويضم السجل اسم الرئيس الأمريكي، والعام الذي ولد فيه، إضافة إلى التهم الـ34 الموجهة إليه، كما يضم إقراره بالبراءة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ضمن لائحة اتهام مؤلفة من 16 صفحة كشف مكتب المدعي العام في مانهاتن، أن ترامب تآمر للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال دفع أموال سرية.

بينما اتهم ممثلو الادعاء ترامب بمنع انتشار الأخبار السلبية عنه خلال الحملة وتقديم أموال للنجمة الإباحية "ستورمي دانيلز"، وعارضة بلاي بوي السابقة "كارين مكدوجال".

ولا يكشف ملف جرائم ترامب عن تفاصيل الادعاءات الموجهة ضده لكنه يمثل بحد ذاته حدثا غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.