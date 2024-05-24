من هو الضابط "أساف حمامي" الذي أسرته حماس؟

بعدما قالت إسرائيل إنه قُتل في هجمات السابع من أكتوبر، حماس تؤكد أنه محتجز لديها.. فمَن هو الضابط الإسرائيلي الذي تتضارب الأنباء بشأنه؟

العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في غزة والرتبة الأعلى التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة صاحبها في هجوم السابع من أكتوبر، حيث قيل حينها إن جثة الضابط لا تزال محتجزة في قطاع غزة..

ولد أساف حمامي عام 1982 والتحق بالجيش عام 2001، حيث عمل في لواء غفعاتي، كما شغل بعدها مناصب عدة مثل قائد لواء النقب، وقائد مدرسة تدريب لواء، أما رتبة العقيد فنالها عام 2015 عندما عُين قائدا للواء الشمالي في فرقة غزة، ليتنقل بعدها بين قيادة عدد من الألوية، حتى وصل إلى قيادة اللواء الجنوبي في غزة عام 2022..

وبالعودة إلى تضارب الأنباء حول حقيقة بقائه على قيد الحياة..

فكتائب القسام قالت في تصريح جديد لها إن الضابط أسير لديها وإنه أصيب في العملية دون تقديم أي أدلة أو معلومات حول مصيره، في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إثبات روايتها بالإشارة إلى أن حمامي قُتل خلال اشتباكات مع مقاتلي القسام في كيبوتس نيرعام، كما أقام الجيش جنازة رمزية له في ديسمبر الماضي، حضرها كبار القادة في إسرائيل حيث دفن النعش لكن لم تدفن معه قصة قائد اللواء الغامضة.