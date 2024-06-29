كم عدد "المعلومات المضللة" في مناظرة بايدن وترامب؟

شبكة "سي إن إن" الأمريكية وقفت لمناظرة بايدن وترامب بالمرصاد، فسجلت عدد المعلومات الخاطئة والادعاءات "الكاذبة والمضللة"، بحسب تعبيرها، لتكشف أن العدد النهائي وصل إلى 39 معلومة تفتقد المصداقية، وترامب صاحب الحصة الأكبر فيها بنتيجة وصلت إلى 30 معلومة خاطئة، مقابل 9 فقط لبايدن..

والبداية مع الرئيس السابق الذي ذكر أن بعض الولايات التي يديرها الديمقراطيون تسمح بقتل الأطفال بعد الولادة، وهو ما وصفته الشبكة بالهراء، مشيرة إلى أنه عمل غير قانوني في الولايات الخمسين، ليعود ويذكر أنه في فترته الرئاسية لم ترسل إيران الأموال لحماس، وهو ما نفته الشبكة أيضًا، كما عرّج على قضايا مثل عدم حدوث هجمات إرهابية خلال رئاسته، وإلى أن الولايات المتحدة تعيش أكبر عجز تجاري لها مع الصين، وذلك لا يتطابق مع الأرقام التي تقول إن العجز مع الصين بلغ في عهده رقمًا قياسيًا حين وصل إلى 418 مليار دولار عام 2018..

أما بالنسبة لجو بايدن الذي نال من الانتقادات ما يكفي بسبب أدائه الموصوف بالضعيف أمام خصمه، فقد لجأ بحسب الشبكة إلى ذكر أرقام غير دقيقة، وأشار إلى عدم مقتل أي جندي أمريكي أثناء ولايته، مع العلم أن 13 جنديا قتلوا في تفجير انتحاري في أفغانستان أثناء الانسحاب الأمريكي، ليدعي أيضًا وبلا أساس، بحسب الشبكة، أن ترامب يريد إلغاء الضمان الاجتماعي، كما ذكر أن معدل البطالة كان 15% عندما تولى منصبه، إلا أنه كان 6.4 عام 2021..