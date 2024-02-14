ليست حكرًا على بايدن.. تاريخ القادة سجل الكثير من زلات اللسان

كثيرةٌ هي زلّات اللسان للرئيس الأمريكيّ جو بايدن، زعيم الدّولة الأقوى نفوذًا في العالم..

وإذا كتبت عبارة زلة لسان بايدن على محرك البحث غوغل، لظهرت مئات من النتائج؛ إذ إن الرئيس الأمريكي لا يفوّت خطاباً أو مقابلةً من دون زلة أو هفوة منذ وصل إلى سدة الرئاسة.

لكن زلات اللسان ليست حكراً على الرئيس بايدن.. والتاريخ الحديث يشهد على الكثير من زلات اللسان واعترافات خرجت إلى العلن دون قصد كان بطلها زعماء وساسة عالميون، وكانت سبباً في إثارة جدل واسع في دوائر صنع القرار حول العالم ..تاركين أسئلة لا إجابة لها حتى الآن..

ولنبقى في الأجواء الأمريكية حيث أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب زلة لسان وقع فيها عام 2022، في كلمة له عن الحرب الروسية – الأوكرانية.

أشار بوش خلال كلمة له بـ"معهد بوش" إلى أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا، فالقرار قرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي على العراق. قبل أن يتلعثم ويصوب: "أعني أوكرانيا".

وتابع بوش مرتبكا وسط ضحكات من الجمهور "والعراق أيضا"، وأضاف في محاولة لتجاوز الموقف المحرج: "أنا عمري 75 عاما".

من جهته الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أثار الجدل في كلمة للصحفيين في البيت الأبيض عام 2015 حول الجهود المبذولة ضد تنظيم داعش حين قال:"مع الخطوات الإضافية التي أمرت بها في الشهر الماضي، فإننا نسرّع من تدريب قوات داعش بمن في ذلك المتطوعون في محافظة الأنبار" ليصحح الموقع الرسمي للبيت الأبيض بيان أوباما المنشور على الإنترنت، مؤكدا أن أوباما كان يقصد تدريب القوات "العراقية" وليس "داعش".

أما جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذى عمل في 3 إدارات أمريكية مختلفة، فوقع في ورطة حين اعترف بالتخطيط لتنفيذ انقلابات في عدة دول لم يسمّها، كان ذلك في حوار مع شبكة سي إن إن الأمريكية، قال بولتون إنه خطط لانقلابات في عدة دول دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.. رغم إصرار المذيع المحاور حينها.

ومن غير الساسة الأمريكيين الكثير ربما أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع "الزوجة اللذيذة".

فقد تطرق ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول لعدد من القضايا الدبلوماسية الحساسة خلال مؤتمرهما الصحفى فى سيدني، قبل أن يقع الرئيس الفرنسي فى الخطأ اللغوي وهو يدلى بتصريح ختامي باللغة الإنجليزية، فقد وجه ماكرون الشكر لترنبول وزوجته على حسن استضافتهما وأشاد بالنبيذ والأطعمة التى استمتع بها خلال الزيارة، قبل أن يقول "أود أن أشكركما.. أنت وزوجتك اللذيذة، على حفاوة الترحيب".

هي نماذج من قائمة تطول لقادة وسياسيين عبر التاريخ، وثقوا لحظات حساسة فتحت أبواب العالم المتربص لهم على وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.