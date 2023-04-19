واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن إبراهيم عقيل.. فمن هو؟

أمريكا تعرض مكافأة ضخمة تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى من وصفته بـ"الإرهابي العالمي" إبراهيم عقيل.. فمن هو؟

يعد عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين"، قياديا بارزا في أعلى هيئة عسكرية في حزب الله اللبناني تسمى "مجلس الجهاد".

كما أنه عضو رئيسي في تنظيم الجهاد الإسلامي التابع لحزب الله الذي تبنى تفجيرات السفارة الأمريكية في بيروت، قبل نحو 40 عاما، وتحديدا في أبريل 1983 وتسبب في مقتل 63 شخصا.

وأيضا الهجوم على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في أكتوبر من العام نفسه، ما أسفر عن مقتل 241 جنديا أمريكيا، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت إن عقيل أدار في الثمانينات عملية احتجاز رهائن أمريكيين وألمان في لبنان.

"الإنتربول" أصدر بحقه عدة مذكرات على خلفية تورطه في عملية خطف رهينتين ألمانيتين وتفجير في باريس أواخر الثمانينات.

وفي عام 2015 صنفته وزارة الخزانة الأمريكية على أنه "إرهابي"، قبل أن تصنفه في 2019 على أنه "إرهابي عالمي".