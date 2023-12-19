غلطة لمحامي ترامب كلفته 148 مليون دولار

غلطةٌ بألف.. ارتكبها محامي ترامب السابق رودي جولياني، وكلّفه ارتجالُهُ حكماً من محكمةٍ فيدراليّة بغرامةٍ باهظة تقدّر بـ 148 مليون دولار، بعد إدانته بالتشهير بامرأتين من ولاية جورجيا، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020

وفي التفاصيل أن مقطع فيديو أظهر أمّاً وابنتَها وهما وكيلتان انتخابيتان من ولاية جورجيا، تتبادلان شيئاً أثناء فرز بطاقات الاقتراع، تبيّن لاحقاً أنه قرصٌ من حلوى النعناع، لكنّ جولياني، وهو المدّعي العام السابق للمدينة نفسها، اتهم السيدتين بأنهما تبادلتا مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكّداً أنّ إحداهما مرّرته للأخرى سرّا "كما لو أنّه جرعات هيرويين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.

محامو روبي فريمان وابنتها، طالبوا أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما، بعد أن أخبرتا المحكمة كيف أنّ اتّهامات جولياني التي تبنّاها ترامب آنذاك على منصاته، وضعتهما في مواجهة سيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.

لكن وسائل إعلامية أفادت بأن هيئة المحلفين الفدرالية حكمت لكل منهما بتعويض مقداره 17 مليون دولار بالإضافة إلى 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية و75 مليون دولار كعطل وضرر