الأعنف منذ 16 عاما.. "عاصفة القرن" تضرب مناطق عدة في روسيا وأوكرانيا

الأعنف منذ 16 عاما، عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وآلاف المناطق السكينة دون كهرباء، حتى مضخات المياه تعطلت في مئات القرى، عاصفة القرن في روسيا وأوكرانيا تصب الزيت على نار الحرب المشتعلة هناك .

كراسنودار وروستوف في روسيا ، و دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا وشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ، مدن بأكملها غمرتها مياه البحر في العاصفة التي انطلقت يوم الأحد ولازالت مستمرة .

بسرعة رياح بلغت 140 كم في الساعة ، قرابة الألف شجرة اقتعلت من أماكنها في الجنوب الروسي ، وأوقف خط أنابيب قزوين توريد النفط مع أمواج يصل ارتفاعها لعشرة أمتار ، فضلا عن مليوني شخص غاب عنهم التيار الكهربائي في روسيا والقرم وفي عدة مناطق سيطرت عليها موسكو في أوكرانيا .

في عام الزلازل والفيضانات والحرائق ، تُضاف عاصفة القرن لكوارث الطبيعية في عام 2023 ، فهل تكون آخرها ؟