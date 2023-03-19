غضب الفرنسيين يتصاعد ضد ماكرون

بطة عرجاء ولم يعد بإمكانه الحكم.. بهذه العبارة وصفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على غرار العديد من وسائل الإعلام العالمية، التي تساءلت عن مدى العجز الذي وصل إليه في تسيير أزمته مع غضب الشارع.

ماكرون الذي مرر قانونا لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا، دون عرضه على التصويت في مجلس النواب، أثار موجات من الغضب والفوضى في الشارع الفرنسي، بعدما تجمع آلاف المحتجين بالقرب من مبنى البرلمان رفضا لهذا القانون.

القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في وقت يعاني فيه المجتمع الفرنسي من نسبة شيخوخة عالية، وضع ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن، في مأزق شديد الحرج، خاصة بعد المقترحات التي نادت بحجب الثقة من بورن، التي استخدمت الدستور لإجبار البرلمان على التمرير.

توتر الشارع الفرنسي المتصاعد لا سيما طبقة العمال، أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر مواعيد العبّارات البحرية، بالإضافة إلى إغلاق بعض المدارس وتكدس النفايات وتوقف شاحنات الوقود وغيرها من مظاهر الاعتراض على القانون.