محلل عسكري يكشف أهداف الغزو البري لغزة

قال المحلل العسكري والاستراتيجي عبدالجبار العبو إن غاية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قد تكون "عزل مقاتلي حماس وتطويقهم شمال وادي غزة مع تقدم من الجهة الشمالية الشرقية، خصوصا من جهة بيت حانون، وبالتالي دفع المقاتلين نحو منطقة الرمال وحصرهم في منطقة صغيرة، وبعد ذلك تخييرهم بين الاستسلام أو تدمير المنطقة التي يحاصرون فيها"، موضحا أن "القوات الإسرائيلية لا تريد أن تدخل بحرب عصابات وشوارع لفترة طويلة، لأنها ستكون مكلفة جدا".

كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي حاول بعد قصف عنيف على غزة، التوغل من 3 محاور، وأنه سيعمل على تدمير كل ما هو فوق الأرض شمال غزة"".