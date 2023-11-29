الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتبع إجراءات دقيقة ومعقدة وتمر بعدة مراحل.. فما هي؟

تعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أهم الأحداث السياسية في العالم، فهي تحدد اتجاه السياسة الأمريكية في السنوات الأربع التي تليها.

عملية الانتخابات تتبع إجراءات دقيقة ومعقدة وتمر بعدة مراحل.. إليكم نظرة عامة على كيفية سير هذه الانتخابات:

مرحلة الترشح

في هذه المرحلة، يعلن المرشحون عن عزمهم الترشح للرئاسة، ويبدؤون في جمع التبرعات وبناء فرق العمل وتنظيم الحملات الانتخابية.. عادة ما تبدأ هذه المرحلة في عام الانتخابات، ولكن بعض المرشحين قد يعلنون عن عزمهم الترشح في وقت مبكر.

مرحلة الانتخابات التمهيدية

في هذه المرحلة، يخوض المرشحون من نفس الحزب منافسة ضد بعضهم البعض للفوز وترشيح الحزب للانتخابات العامة.. وتعقد الانتخابات التمهيدية في جميع الولايات.

مرحلة المؤتمرات الوطنية.

في هذه المرحلة، يجتمع أعضاء الحزب المرشحون لاختيار مرشحهم النهائي للانتخابات العامة.. عادة ما يعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شهر يوليو، والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في شهر أغسطس.

مرحلة الانتخابات العامة

في هذه المرحلة، يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ونائب الرئيس.. وتجري الانتخابات العامة في أول يوم ثلاثاء بعد أول يوم اثنين في شهر نوفمبر.

المرحلة الخامسة والأخيرة: الهيئة الانتخابية

في هذه المرحلة، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي، الذين تم انتخابهم في الانتخابات العامة، للتصويت على اختيار الرئيس ونائب الرئيس.. وتمنح كل ولاية عددا من الأصوات الانتخابية يساوي عدد مقاعدها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويحتاج المرشح للفوز بأغلبية الأصوات الانتخابية (270 صوتًا على الأقل) ليصبح رئيسًا.