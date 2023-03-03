كواليس تسلل "خطير" داخل الأراضي الروسية

تسلل خاطف، قام به مسلحون موالون لأوكرانيا، إلى إحدى القرى الروسية، في منطقة بريانسك الحدودية، وفق رواية السلطات الروسية، التي قالت إنهم احتجزوا عددا من المدنين كرهائن، داخل أحد المتاجر، كما ارتكبوا أعمالا تخريبية استهدفت محطة كهرباء.

هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قالت أيضًا، إن قواتها تقوم بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية للقضاء على المجموعة المتسللة، فيما ردت كييف على الفور بالقول، إن التقارير عن هجوم تخريبي في منطقة بريانسك الروسية "استفزاز متعمد". فيما ينسب الهجوم لما يُسمى فيلق المتطوعين الروس الموالي لأوكرانيا.