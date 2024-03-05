بعد زلات اللسان.. بايدن يقبّل رأس رئيسة وزراء إيطاليا

زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تنتهي.. هذه المرة يقبّل رأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أمام الكاميرات، ليضاف هذا التصرف إلى مسلسل تصرفات بايدن الغريبة.

الحادثة التي وقعت في المكتب البيضاوي أثارت ضجَّة وجدلًا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط اتهامات لبايدن بمحاولة التحرش بضيفته، وهي على وشك مغادرة البيت الأبيض، الأمر الذي أربكها.

حادثة القبلة أعادت للواجهة سلسلة تصرفات وزلات بايدن الغريبة والمثيرة للقلق، كما ألقت الضوء على الخط الدقيق بين الود والاحترافية في اللقاءات الرسمية، وفتحت باب الشكوك حول الحالة الجسدية والنفسية لبايدن والتي يمكن أن تصبح مشكلة له في السباق الانتخابي المرتقب مع المرشح المحتمل دونالد ترامب.

أخطاء وزلات وتصرفات بايدن البالغ من العمر 81 عامًا شاهدة على عدم استقرار الصحة العقلية والناحية الإدراكية له وفق مراقبين، فتارة يصافح الهواء، وأخرى يصافح الرئيس الصيني بشكل فجائي ودون سبب واضح.. وهناك يركل المنصة بطريقة غريبة.. أما هنا فيغادر مقابلة تلفزيونية على الهواء.. أما عن زلات لسان بايدن فحدّث ولا حرج. كل ذلك يفتح باب التساؤلات حول صحة بايدن وإمكانية استمراره في البيت الأبيض، لأربع سنوات جديدة.