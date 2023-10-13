اجتماع عسكري إسرائيلي رفيع قبل ساعات من هجوم حماس

اجتماع عسكري إسرائيلي رفيع قبل ساعات من هجوم حماس المباغت على إسرائيل، إلا أن كبار قادة الجيش والشاباك "قرروا عدم وضع القوات في حالة تأهب قصوى.. هذا ما كشفه تقرير لموقع اكسيوس" الأمريكي.

الموقع قال نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين، لم يكشف عن هويتهم، إن الاستخبارات رأت يوم الجمعة؛ أي اليوم السابق للهجوم، علامات على نشاط حماس في غزة، تشير إلى أن الجماعة المسلحة ربما كانت تستعد لهجوم.

الموقع الأمريكي بين أن القادة الإسرائيليين أجروا مشاورات رفيعة المستوى قبل ساعات من هجوم حماس، وذلك لفهم طبيعة المعلومات الاستخباراتية الجديدة، حيث شارك في بعض هذه المشاورات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا.

أحد الاحتمالات التي أثيرت في المشاورات هو وضع قوات الجيش في حالة تأهب قصوى في محيط قطاع غزة، ولكن بعد المشاورات، قرر القادة العسكريون انتظار وصول المزيد من المعلومات الاستخباراتية.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فلم يكن على علم بشأن تطورات مشاورات ليلة الجمعة، وفق ما أكد مكتبه للموقع، وكانت المرة الأولى التي تلقى فيها التحديث في الساعة 6:29 صباحًا، عندما بدأت حماس إطلاق قذائف الهاون على القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود.

الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رفضا التعليق على هذه القصة لموقع "أكسيوس"، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات طالت الجوانب الاستخباراتية والأمنية، بشأن كيفية فشلها في صد الهجمات التي تعتبر الأكثر دموية في الأراضي الإسرائيلية منذ عقود.