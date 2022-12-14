تسريب مطالب الأحزاب المتشددة في إسرائيل.. ما أبرزها؟

سربت وسائل إعلام إسرائيلة مطالب الأحزاب الدينية المتشددة للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية بعد ما حقتته من نتائح كبيرة خلال الانتخابات.

ومن أبرز المطالب: الفصل بين الجنسين على الشواطئ ووقف الأعمال في يوم السبت اليهودي بما في ذلك حظر إنتاج الكهرباء يوم السبت. وتمويل حفظ المستندات والأوراق التي تحتوي على اسم الله، والتي يحظر التخلص منها وفقًا للشريعة اليهودية، و فرض المزيد من الدراسات الدينية في نظام المدارس العلمانية بالدولة. وتشكيل وتمويل هيئات لتقديم إجابات للجمهور بشأن الشريعة اليهودية. وتوفير جميع الخدمات الحكومية عبر الهاتف لأولئك الذين يتجنبون استخدام الإنترنت، كما يفعل العديد من متشددي الحريديم اليهود