تقرير صادم: تزايد حالات العنف الجنسي "المميت" في إسبانيا

صدمةٌ واسعة في المجتمع الإسباني، خلّفتها زيادة حالات العنف الجنسي المميت في البلاد.

حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 50 حالة منذ بداية عام 2023، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، على الرغم من زيادة عدد الأساور الإلكترونية التي تم تثبيتها على المعتدين بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل أعلى عدد لحالات العنف الجنسي في السنوات العشر الماضية؛ ما دفع وزارة المساواة في إسبانيا إلى عقد لجنة الأزمات السادسةِ لمكافحة العنف بين الجنسين والخامسةِ لعام 2023.

"تصريحات تنكر وجود عنف ضد المرأة" هو السبب الذي يقف وراء الزيادة الملحوظة في جرائم قتل النساء، بحسب "فيكتوريا روسيل" مندوبة الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة.

ويشير التقرير إلى وجود نحو 4 آلاف جهاز نشط منذ نهاية أغسطس 2023، وهو الشهر الذي تم فيه تركيب 270 سوارًا، بزيادة قدرها 11.5% عن سابقه، و67.7% أكثر مقارنة بشهر أغسطس 2022.