من دمشق.. اجتماع رباعي عربي لمناقشة تحديات الأمن الغذائي

تحديات زراعية ومشاكل تهدد الأمن الغذائي تشهدها الدول العربية المتجاورة الأربع العراق ولبنان والأردن وسوريا.. تمت مناقشة هذه الإشكاليات هذه المرة في دمشق، لأول مرة بعد سنوات طويلة من الحرب السورية..

فما يشهده العالم اليوم من مشاكل شح المياه ودرجات الحرارة وتداعيات الحرب التي طالت آثارها الحالة الاقتصادية والزراعية لهذه الدول، كان لها التأثير الأكبر على حصيلة الإنتاج وانسياب تدفق السلع الغذائية فيما بينها.

الاجتماع الرباعي في دمشق بين وزارات الزراعة للدول الأربع مثّل حصيلة لثلاث اجتماعات سابقة وتتويجا للجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة للعواصم بيروت وبغداد وعمان للاجتماع على طاولة واحدة والبحث عميقا في الواقع الزراعي للمنطقة.

التغيرات المناخية وواقع الحرب ألقت بظلالها على حال الانسياب الزراعي في عدد من المناطق، مثل معدلات الجفاف العالية التي أصابت العراق، ما أثر بصورة ملموسة على الإنتاج الزراعي، وهذا يتطلب الخروج بمشاريع جديدة تسهم في انعاش القطاع من جديد.

التشجيع على الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدان الأربع.. هذا ما تضمنه الحوار بصورة أساسية، وكذلك وجود مثل هذه المشاريع التي ستساهم في خلق اتحاد متكامل.

مذكرة تفاهم شاملة ستمثل الحصيلة الأخيرة للاجتماع الرباعي بين دول بلاد الشام، هذه المذكرة ستعني البداية الجديدة لحركات إنعاش الواقع الغذائي والزراعي بين الدول الأربع والتوقيع على بداية عهد جديد لمستقبل واقع الزراعة فيها بعد مروره بعقبات صعيبة طوال السنوات السابقة.