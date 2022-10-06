عراقي يتزوج ابنة خليفة جاستن ترودو المحتمل

زواج مهاجر عراقي من ابنة أحد المرشحين لخلافة جاستن ترودو، يثير جدلا في كندا.

فالعروس هي كايلا ابنة حاكم مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد، العضو المهم في حزب أونتاريو، أكبر الأحزاب اليمينية في كندا. والمعروف بسياسته ضد المهاجرين.

أما العريس فهو المهاجر العراقي محمد هادي كمونة، الذي سافر رفقة والده الطبيب إلى كندا عام 2006، ويعمل حاليا ضابطا في الشرطة الكندية

مو كما تلقبه عروسه كايلا، تعرف عليها قبل 4 سنوات، حيث تعمل مدربة صحة، ولديها آلاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشاب العراقي دافع عن سياسات حماه ضد المهاجرين، قائلا بحسب بي بي سي، إنه يطالب باستقبال المهاجرين الذين يتمتعون بكفاءة مهنية فقط.