وفاة مؤثرة لـ "تيك توكر" مغربية.. إليكم السبب

حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل في المغرب بعد وفاة "التيك توكر" الشهيرة، شيماء بن سعيد.

شيماء كانت تخضع للعلاج من داء السرطان الذي باغتها في عز شبابها وقلب حياتها رأسا على عقب قبل أن يهزمها وتفارق الحياة.

كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن أسفهم لرحيل شيماء البالغة من العمر 28 عاما، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو لها مع زوجها توثق مراحل عديدة من حياتهما معا ووقوفه إلى جانبها بعد إصابتها بالسرطان.

ويذكر أن شيماء توفيت بعد أشهر قليلة من زواجها من المؤثر المغربي نور الدين إبراهيمي المعروف بنوري إذ أقيم حفل الزفاف عام 2023، واعتادت الراحلة على مشاركة يومياتها مع زوجها.

وشيماء مغربية من مواليد عام 1996 من الدار البيضاء درست في المعهد العالي للموسيقى في الرباط ويتابعها ما يزيد عن مليون ونصف متابع عبر مواقع التواصل.