هيومن رايتس ووتش: أمريكا متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة

أمريكا متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.. هذا ما قالته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعدما عرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار قدمته الإمارات إلى مجلس الأمن، يدعو "لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

المنظمة أوضحت أن أمريكا تخاطر بـ "التواطؤ في جرائم حرب" من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة و"الغطاء الدبلوماسي" أثناء ارتكابها "الفظائع" في غزة.

كما أضافت المنظمة في بيان أصدره مديرها في الأمم المتحدة، لويس شاربونو، بعد الفيتو الأمريكي، أن حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة، منع المجلس من القيام ببعض النداءات التي تطالب بها واشنطن نفسها، بما في ذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن.

شاربونو أكد أنه من "خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب".

ومع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية المتسارعة للقضاء على حماس في غزة، تعمقت الأزمة الإنسانية في القطاع حتى وصلت إلى أوضاع كارثية، وسط ارتفاع أعداد القتلى بين صفوف المدنيين.