"إرم نيوز" تعايش مأساة سكان الفالوجا في مخيم جباليا بغزة

جثث على قارعة الطريق وأخرى تحللت قبل أن تحظى بفرصة نقلها بعربة يجرها حيوان، في حين أن المقبرة التي يفترض أن توارى فيها جثامين الضحايا لم تسلم هي الأخرى من القصف والتجريف..

هي لمحة من مأساة عاشتها منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد اجتياحه خلال العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي .

مدارس الإيواء التي هرب إليها الفارون من جحيم القصف كانت هدفاً للقصف أيضاً، لتتحول إلى ركام حرق ممتلكاتهم وآمالهم بالعثور على منطقة آمنة يلجؤون إليها هم وأطفالهم.

إفراج مذل تحت أزيز الرصاص، عاشه عدد من سكان المخيم بعد أن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يتوغل في أجزاء من المخيم، ليكون فرصة لمن نجا ليعيش بعضاً من حياة تزرع في ذاكرته مزيداً من المعاناة.