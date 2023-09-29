إعصار درنة يكشف عن موقع أثري قديم.. ما حكايته؟

على عكس المتعارف عليه من أن الحضاراتِ الجديدةَ تقوم على أنقاضِ البائدة، قَلَب إعصارُ "درنة" الموازين، كاشفاً عن موقع أثري قديم بالقرب من المدينة المنكوبة.

وهو موقع "قورينا" الإغريقي، المدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الثقافي العالمي، والذي يعود إلى عام 631 قبل الميلاد، ويتميز بحماماته اليونانية ومعبد أبولو ومعبد زيوس، الذي تأسس في القرن الخامس قبل الميلاد.

الآثار ظهرت بشكل غير متوقع بعد انحسار مياه الفيضانات، وهو ما اعتبره أعضاء في قسم الآثار بجامعة عمر المختار، بمثابة بريق أملٍ وسط الدمار الذي خلفه الإعصار،

داعين إلى تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتصنيف المعالم الأثرية الجديدة، ووضع خطة لترميم المنطقة.

كما تواصلت إدارة مراقبة الآثار في المنطقة مع الجهات الرسمية المحلية ومنظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة طلبا للمساعدة، فجدران المباني الأثرية أيضاً لم تسلم من التشققات التي أحدثتها سيول الإعصار.