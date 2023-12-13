الأبقار تنغص حياة الشعب السويسري.. فهل تفقد البلاد هويتها؟

يبدو أن الإزعاج لا يروق للشعب السويسري، فحتى الأبقار التي تعبّر عن تقاليد البلاد لم تسلم من شكواهم وانتقاداتهم.

في مطلع العام الجاري رفع سكان بلدة " آرنفاجن" السويسرية شكوى للسلطات بسبب الضجيج الليلي الذي تحدثه أجراس قطيع الأبقار في الحقول المجاورة لمنازلهم، مشددين على أنها تسبب لهم الإزعاج، خصوصًا بعد أن تركوا المدن واتجهوا للأرياف بحثًا عن السكينة والهدوء.

وقال "المنزعجون" إن الأجراس كانت تستخدم سابقًا لتتبع الحيوانات، لكن أهميتها تقلصت اليوم مع ظهور أجهزة التتبع GPS

وبعد جمع أكثر من 1099 توقيعًا مؤيدًا لإزالة الأجراس عن الأبقار، قررت السلطات أخيرًا طرح المبادرة أمام الناخبين لإجراء تصويت شعبي عليها في حزيران المقبل.

فهل تفقد سويسرا هويتها بسبب شعبها الحساس؟