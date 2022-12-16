ولية عهد تايلاند تتعرض لنوبة قلبية حادة

نوبة قلبية حادة تعرضت لها الأميرة باجراكيتيابها، ابنة ملك تايلاند، سلطت عليها الأضواء.

وريثة العرش التايلاندي، البالغة 44 عاما، كانت تمارس رياضة الركض مع كلابها في حديقة "خاو يي" الوطنية عندما أصيبت بالنوبة القلبية.

الأميرة ظهرت في عديد المناسبات رفقة والدها، وبحسب وسائل إعلام تايلاندية، فإن لها أخا غير شقيق يعاني مرض التوحد، ما يمنعه من الحكم بمفرده.

الخبير بالشؤون الملكية في تايلاند أندرو ماكجريجور مارشال، اعتبر أن ما حدث للأميرة ربما يكون له تداعيات "هائلة" على النظام الملكي التايلندي".