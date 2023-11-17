الكونغرس العالمي للإعلام يسدل الستار على نسخته الثانية لعام 2023

المستقبل الآن.. والمعرفة التكنولوجية أصبحت حديث الأمس وهنا في هذا المكان جُرِّد الإعلام من ألوانه التقليدية لتعاد صياغته في ظل التحولات الرقمية المذهلة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، تُختتم فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2023 تحت شعار: "استشراف مستقبل قطاع الإعلام"، بمشاركة ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء ورموز الفكر في المنطقة والعالم. حيث تميز الكونغرس خلال أيامه الثلاثة بالعديد من الجلسات النقاشية لمجموعة من أبرز المواضيع الرئيسة في قطاع الإعلام، بمشاركة خبراء رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، وتمحورت النقاشات التي تم طرحها حول الاتصالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في قطاع الإعلام.

ونظم المؤتمر جلسات تتناول مواضيع متنوعة بين الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما جعله فرصة متميزة للإعلاميين للتعرف على أحدث التوجهات والتحديات في القطاع.

الابتكار وأحدث التقنيات في الإعلام، الإعلام الرياضي، الشباب والتعليم ومستقبل الإعلام.

مبادرات نظمتها الفعالية هذا العام لتشكل منصات لتبادل المعارف والخبرات، ومحطات ملهمة تسهم ببلورة ملامح مستقبل الإعلام.

تحديات بالجملة لا بد أن يواجهها صناع الإعلام و يدركوها جيدًا، كي يتمكنوا من إعادة بناء الذات الإعلامية العربية والعالمية، حينها فقط سوف يمتلكون قدرة اللاعبين الحيويين والحاسمين في توجيه وتشكيل الثقافة والرأي العام ومواكبة مستقبل قطاع الإعلام.