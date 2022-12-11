مبتعث سعودي ينال الدكتوراه من جامعة بريطانية بعد وفاته

لم ينه الموت أحلام المبتعث السعودي الراحل تركي القحطاني في الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة.

القحطاني نال درجة الدكتوراة بعد وفاته بأيام إثر صراع مع مرض السرطان.

الراحل سلم رسالته قبل يومين من وفاته واجتازت الرسالة المتطلبات الأكاديمية وأعلنت الجامعة منحه درجة الدكتوراه من قسم الإدارة.

وأقامت الجامعة حفل تخرج للراحل حضره أفراد من العائلة وأصدقائه وعدد من مسؤولي الملحقية الثقافية السعودية في لندن في مشهد تكريم نادر امتزجت فيه مشاعر الحزن والفرح.